UŽIVO! GOOOOL! ZVEZDA VODI PROTIV JANG BOJSA! VAR rekao - SVE JE ČISTO

Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju protiv Jang Bojsa u drugom kolu Lige šampiona. Crveno-beli će na dupke punom stadionu "Rajko Mitić" dočekati predstavnika Švajcarske.

Crvena zvezda - Jang Bojs 1:0

35. minut - GOOOOOL! Gol koji je postigla Crvena zvezda prvo je poništen zbog navodnog ofsajda u kome se našao Endijaj, ali je posle intervencije VAR sobe, pogodak priznat

31. minut - U ovim momentima napadaju Švajcarci. Utisak je da tim Baraka Bahara ne igra najbolje...

27. minut - Prilika za goste! Garsija je šutirao sa 25 metara, ali je Glazer odlično odbranio i izbacio loptu u korner.

25. minut - Hvang je pokušao sa 20-tak metara, ali je njegov udarac otišao daleko od gola.

18. minut - Endijaj je dobio žuti karton. Bio je to oštar prekršaj napadača srpskog prvaka.

13. minut - Malo je pao tempo utakmice u ovim momentima, ali Zvezda se i dalje pita i ima inicijativu.

9. minut - Ivanić igra sjajno. Igrači Jang Bojsa imaju velikih problema kako da ga zaustave na početku utakmice.

6. minut - Kakva šteta! Velika šansa za Zvezdu! Endijaj je mogao da petom postigne gol sa pet metara, ali je golman domaćina fantastično odbranio.

4. minut - Šansa za Jang Bojs! Maleš je šutirao sa 20 metara, ali je lopta otišla tik iznad prečke Glazera.

2. minut - Srpski tim je ofanzivno počeo meč nošen hukom sa tribina. Na stadionu je oko 45.000 navijača.

1. minut - Počela je utakmica na Marakani.

Beograd. Stadion: Rajko Mitić. Kapacitet: 51.755. Sudija: Vilijam Kolum (Škotska). Pomoćnici: Frensis Konor i Dejvid Megiči (oba Škotska). C. zvezda: Glazer - Mijailović, Rodić, Dragović, Điga - Stamenić, Hvan, Bukari, S. Mitrović, Ivanić - Endijaj. Trener: Barak Bahar. Jang Bojs: Rakiopi - Janko, Amenda, Kamara, Benito, Garsija - Nijase, Lauper, Ugrinić - Iten, Elija. Trener: Rafael Viki.

Gledajući kroz istoriju, Crvena zvezda se četiri puta sastajala sa Jang Bojsom i uvek je bila ukupni pobednik. Oba puta u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi put 2004, a poslednji put 2019. godine.

Junak prvog dvomeča bio je Nikola Žigić, a drugog Aleksa Vukanović. Sada su neka nova vremena, oba tima su u grupnoj fazi i žele da zabeleže pobedu, jer su na startu doživeli neuspehe protiv Mančester sitija, odnosno Lajpciga.

- Mnogo smo srećni da se nakon tri godine Liga šampiona vraća na Marakanu. To je najjače takmičenje u Evropi i radujemo se tome. Mnogo lepa sećanja su vezana za prethodna dva mandata u Ligi šampiona i nadamo se da ćemo i ove godine slaviti pobede kod kuće i prikazati Zvezdu u pravom svetlu - bio je staložen Marin.

1. kolo M. siti - C. zvezda 3:1 (0:1) Jang Bojs - Lajpcig 1:3 (1:1) 2. kolo Lajpcig - M. siti 21.00 C. zvezda - Jang bojs 21.00 Tabela: 1. Lajpcig 1 1 0 0 3:1 3 2. M. siti 1 1 0 0 3:1 3 3. C. zvezda 1 0 0 1 1:3 0 4. Jang bojs 1 0 0 1 1:3 0