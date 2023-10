ZVEZDA OSVOJILA PRVI BOD U LIGI ŠAMPIONA! Spektakl od utakmice na Marakani i magija Bukarija u 89. minutu za remi sa Jang bojsom! (FOTO)

Crvena zvezda i Jang Bojs odigrali su nerešeno - 2:2 u meču drugog kola Lige šampiona.

Endijaj je postigao gol posle sjajne asistencije Bukari za erupciju oduševljenja preko 45.000 navijača.

Od tog momenta gostujući tim je potpuno preuzeo kontrolu nad zbivanjima na terenu. Omri Glazer je u nekoliko navrata bio heroj, ali nije ni on mogao sve da odbrani.

Golovima Ugrinića i Itena gosti su za samo 12 minuta preokrenuli rezultati. I potom su usledila 3-4 zicera za treći gol. Imala je i Zvezda svojih šansi, ali do 89. minut nije bilo uspeh... Onda je Bukari doneo bod! Čudesno je pogodio iz mrtvog ugla najbolji igrač Zvezde u ovoj sezoni.

Malo, ali kada se sve pogleda na ovom meču - nerešen rezultat je potpuno realan.

Evo kako je izgledao tok meča:

Kraj utakmice. Crvena zvezda - Jang Bojs 2:2

89. minut - GOOOOL! Bukari je iz "mrtvog ugla" postigao neverovatan pogodak za erupciju slavlja na Marakani. Malo ko je uopšte video da je lopta završila u golu rivala...

83. minut - Novi zicer! Jang bojs ređa šanse... Sada su sa šest metara promašili ono što se teško promašuje...

79. minut - Velika šansa za Jang Bojs! Elia je mogao praktično da reši pitanje pobednika, ali je srećom promašio...

78. minut - Zicer za Zvezdu! Katai je glavom ima veliku šansu, ali je lopta otišla tik pored stative.

70. minut - Crvena zvezda napada iz svih oružja! Međutim, još uvek to ne donosi rezultat srpskog prvaku.

60. minut - Penal za Jang Bojs. Điga je igrao rukom. Iten potiže gol.

61’ Stiže ekipa Jang Bojsa do prednost. Precizan sa bele tačke je bio Iten. (1:2) 🔴⚪️ #fkcz #czvybs #UCL

55. minut - Velika šansa za Zvezdu! Šut Dragovića su izbloirali igrači gostujućeg tima. Itena je lopta pogodila u glavu.

54. minut - Poništen drugi gol Zvezdi večeras! Endijaj je savladao golmana rivala, ali je nažalost ponovo to učinjeno iz nedozvoljene situacije.

49. minut - Nova velika šansa za Jang bojs. Iten je ovog puta bio u prilici, ali Glazer sjajno brani.

48’ Stiže Jang Bojs do izjednačenja. Gol je postigao Ugrinić. (1:1) 🔴⚪️ #fkcz #czvybs #UCL

47. minut - GOL! Švajcarci su izjednačili. Filip Ugrinić je dobro prošao po desnoj strani i lako matirao nemoćnog Glazera.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

45. minut - Posle gola Zvezde, gosti su preuzeli inicijativu, ali bez konkretnih prilika. Nadoknada igre u prvom poluvremenu iznosi 5 minuta.

35. minut - GOOOOOL! Gol koji je postigla Crvena zvezda prvo je poništen zbog signaliziranog ofsajda u kome se našao Bukari (pa čak je i situacija sa Endijajom bila sporna), ali je posle intervencije VAR sobe - pogodak je priznat.

Sjajna akcija, inače, Bukari je munjevito prošao po levoj strani, a Šerif je zakucao loptu u mrežu!

31. minut - U ovim momentima napadaju Švajcarci. Utisak je da tim Baraka Bahara ne igra najbolje...

27. minut - Prilika za goste! Garsija je šutirao sa 25 metara, ali je Glazer odlično odbranio i izbacio loptu u korner.

25. minut - Hvang je pokušao sa 20-tak metara, ali je njegov udarac otišao daleko od gola.

18. minut - Endijaj je dobio žuti karton. Bio je to oštar prekršaj napadača srpskog prvaka.

13. minut - Malo je pao tempo utakmice u ovim momentima, ali Zvezda se i dalje pita i ima inicijativu.

9. minut - Ivanić igra sjajno. Igrači Jang Bojsa imaju velikih problema kako da ga zaustave na početku utakmice.

6. minut - Kakva šteta! Velika šansa za Zvezdu! Endijaj je mogao da petom postigne gol sa pet metara, ali je golman domaćina fantastično odbranio.

4. minut - Šansa za Jang Bojs! Maleš je šutirao sa 20 metara, ali je lopta otišla tik iznad prečke Glazera.

2. minut - Srpski tim je ofanzivno počeo meč nošen hukom sa tribina. Na stadionu je oko 45.000 navijača.

1. minut - Počela je utakmica na Marakani.

Beograd. Stadion: Rajko Mitić. Kapacitet: 51.755. Sudija: Vilijam Kolum (Škotska). Pomoćnici: Frensis Konor i Dejvid Megiči (oba Škotska). C. zvezda: Glazer - Mijailović, Rodić, Dragović, Điga - Stamenić, Hvan, Bukari, S. Mitrović, Ivanić - Endijaj. Trener: Barak Bahar. Jang Bojs: Rakiopi - Janko, Amenda, Kamara, Benito, Garsija - Nijase, Lauper, Ugrinić - Iten, Elija. Trener: Rafael Viki.

Gledajući kroz istoriju, Crvena zvezda se četiri puta sastajala sa Jang Bojsom i uvek je bila ukupni pobednik. Oba puta u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi put 2004, a poslednji put 2019. godine.

Junak prvog dvomeča bio je Nikola Žigić, a drugog Aleksa Vukanović. Sada su neka nova vremena, oba tima su u grupnoj fazi i žele da zabeleže pobedu, jer su na startu doživeli neuspehe protiv Mančester sitija, odnosno Lajpciga.

- Mnogo smo srećni da se nakon tri godine Liga šampiona vraća na Marakanu. To je najjače takmičenje u Evropi i radujemo se tome. Mnogo lepa sećanja su vezana za prethodna dva mandata u Ligi šampiona i nadamo se da ćemo i ove godine slaviti pobede kod kuće i prikazati Zvezdu u pravom svetlu - bio je staložen Marin.

Liga šampiona

1. kolo M. siti - C. zvezda 3:1 (0:1) Jang Bojs - Lajpcig 1:3 (1:1) 2. kolo Lajpcig - M. siti 21.00 C. zvezda - Jang bojs 21.00 Tabela: 1. Lajpcig 1 1 0 0 3:1 3 2. M. siti 1 1 0 0 3:1 3 3. C. zvezda 1 0 0 1 1:3 0 4. Jang bojs 1 0 0 1 1:3 0