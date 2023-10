VELIKI SKANDAL U ALKMARU! SRPSKI FUDBALER PRIVEDEN! Pankov proveo noć u policiji posle HAOSA u kom nije učestvovao? (VIDEO)

Skandal u Alkmaru nakon utakmice Lige Evrope!

Srpski fudbaler, Radovan Pankov, nekadašnji član Crvene zvezde, a sada Legije iz Varšave, priveden je posle meča protiv AZ-a, prenosi poljska televizija "TVP SPORT".

Navodno, Pankov i kapiten Legije, Žozeu, izvedeni su iz klupskog autobusa posle meča i policijskim automobilom odvedeni u stanicu.

Do incidenta je došlo kada je policija zatvorila kapiju pre nego što je delegacija poljskog tima izašla do autobusa, s obrazloženjem da su navijači Legije krenuli da napuštaju stadion.

The police and security did not want to let Legia's players and training staff out of the stadium. The players, staff and president Dariusz Mioduski were attacked. Two Legia players Josue and defender Radovan Pankov - were were arrested! SCANDAL!#UEL #UCL #Legia #AZLEG #UEFA pic.twitter.com/SdPDFhhVTa