PAKAO POLA POGBE: Potvrđeno - Pao je i na drugom doping testu!

Pol Pogba (30) pao je na doping testu pre manje od mesec dana, a sada je stigao "B uzorak" testa i ponovo je bio pozitivan!

As Juventusa bio je pozitivan na testosteron nakon standardnog doping testa koji je imao posle meča sa Udinezeom u avgustu.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da Pogba na pomenutom meču nije ni nastupio?! Utakmicu je posmatrao sa klupe. Uprkos tome, upravo je on bio među onima čiji je uzorak nasumično proveren, nakon čega je utvrđen prestup.

🚨 BREAKING: Paul Pogba has tested doping positive also to backup sample today.



🇫🇷 Juventus will now decide how to proceed with his contract as Pogba faces risk of long-term ban. pic.twitter.com/SzLedWaTey