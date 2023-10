'PUSTITE SRBINA IZ ZATVORA' Predsednik Legije: UEFA je obaveštena o skandalu!

Predsednik Legije iz Varšave Darijuš Mioduški rekao je da će se njegov klub boriti svim sredstvima da iz zatvora oslobodi fudbalere Radovana Pankova i Žozuea.

Fudbaleri Legije i čelnici kluba vratili su se danas u glavni grad Poljske posle incidenata i tuče sa holandskom policijom, posle utakmice drugog kola Lige konferencije sa AZ u Alkmaru. Dvojica fudbalera, koje je uhapsila holandska policija Žozue i Radovan Pankov i dalje se nalaze u pritvoru.

- Borba za oslobađanje naša dva igrača se nastavlja. Žozue je već svedočio, dok Pankov čeka da iznese iskaz - izjavio je na konferenciji u Varšavi Darijuš Mioduški i priznao da je u ceo slučaj umešana i UEFA:

– Holanđani znaju da su preterali i stvaraju narativ da smo mi izazvali incident i agresiju. To rade njihovi mediji. To je skandal! Presedan u svetskim razmerama. Niko od nas nije video da je bilo ko udario nekoga iz obezbeđenja. Možda je bilo guranja, možda je neko pao, ali to su bili veliki momci koje nije bilo lako pomeriti. Videćemo šta će pokazati lekarski izveštaji, ali ne verujem mnogo u ono što piše druga strana. Odnos Holanđana prema nama Poljacima bio je užasan. Agresija je došla sa njihove strane, pitao sam se da li su pod uticajem nekakvih supstanci s obzirom kako su se ophodili prema nama.

Radovan Pankov je prema svedočenju prvog čoveka Legije bio na meti holandske policije.

- Rekli su da neće dozvoliti da autobus krene, ako ne pustimo Pankova. Optužili su ga za agresiju. Dogovorili smo se da Pankov izađe i svedoči, a onda se ispostavilo da oni žele i Žozua. Niko od nas nije video da je neko od njih dvojice udario bilo koga. Učinićemo sve da dokažemo istinu. Ona je tako očigledna. Ovo je skandal sam po sebi.

UEFA nije ni znala za incident, dok je Poljaci nisu obavestili.

- Ljudi iz UEFA nisu bili svesni šta se dešava, saznali su od nas. Prošlo je sat vremena posle meča, na stadionu nije bilo nikoga. Hteli su da nas zaštite od navijača, ali nije bilo nikoga u blizini. UEFA nije bila svesna šta se dešava. Znamo da rade na oslobađanju naših igrača i veoma smo im zahvalni.

Predsednik i vlasnik Legije izrazio je nadu da će dvojica fudbalera uskoro biti oslobođeni.

– Nadam se da će Žozue i Pankov biti pušteni danas i da će se obojica vratiti u Poljsku. Mada, postoji realna mogućnost da se to ipak desi sutra. Pokušao sam sinoć da odem sa njima u policiju, ali su me brutalno odgurnuli i rekli mi da uzmem taksi. Nisu hteli da nam kažu ni gde ih vode. Nadamo se da ćemo ih videti u Varšavi pre derbija Legije i Rakova. Mi tu utakmicu sigurno nećemo odložiti.

Potom je Darijuš Mioduški govorio kako je i sam dobio nekoliko udaraca.

– Situacija je bila skandalozna. I mene su nekoliko puta udarili. Bio sam brutalno odgurnut. Telefon su mi izbili iz ruke, iako sam bio u odelu, a i rekao sam im ko sam. Drago mi je da nam poljske institucije pružaju podršku - rekao je vlasnik Legije i istakao da će Holanđanima kad budu došli u goste pokazati kako se ponašaju pravi domaćini.

