ŠKOTSKI FUDBAL ZAVIJEN U CRNO: Preminuo legendarni Bil Munro

Legendarni škotski trener Bil Munro, preminuo je u 89. godini života.

Nekadašnji trener Klejdbanke preuzeo je klub 1975. i odveo ih u najviši rang takmičenja u Škotskoj.



- Preuzimajući kontrolu 1975. godine, Bil je nadgledao jačanje kluba obezbeđujući napredovanje u svim segmentima. Naše misli su sa Bilovom porodicom i prijateljima u ovom tužnom trenutku - navodi se u saopštenju kluba.

