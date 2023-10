SLAVNI KLUB UZ SVOJU LEGENDU U NAJTEŽIM TRENUCIMA: Mančester junajted izjavio saučešće Aleksu Fergusonu

Legendarnom menadžeru Mančester Junajteda ser Aleksu Fergusonu preminula je supruga Keti, u 84. godini.

Telegrami saučešća čuvenom škotskom menadžeru stižu sa svih strana sveta, a oglasio se i njegov bivši klub Manćester junajted na čijem kormilu je proveo skoro tri decenije.



"Svi u Mančester junajtedu izražavaju naše iskreno saučešće ser Aleksu Fergusonu i njegovoj porodici povodom smrti ledi Keti. Bila je voljena supruga, majka, sestra, baka i prabaka i navijala za ser Aleksa tokom njegove karijere", navodi se u saopštenju Junajteda.

Ser Aleks i Keti su u braku bili više od 60 godina, a imaju tri sina, Marka, te blizance Darena i Džejsona.

Ferguson je na kormilu Mančester junajteda bio od novembra 1986. do maja 2013

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.



Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.