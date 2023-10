ŠTIKLA RONALDA NEDOVOLJNA ZA POBEDU! Zbog ovog POTEZA su ga toliko platili: Kristijano oduševio sve na stadionu! (VIDEO)

Fudbaleri Al-Nasra odigrali su nerešeno 2:2 sa ekipom Abhe u 9. kolu šampionata Saudijske Arabije.

Slavni Portugalac Kristijano Ronaldo ovog puta nije bio strelac ali je izveo najbolji potez utakmice i njime inicirao akciju iz koje je Al-Nasr poveo.

Cristiano Ronaldo backheel pre-assist! Al Nassr are playing beautiful football! 🔥🔥



Honestly Cristiano Ronaldo’s creativity is so underrated pic.twitter.com/nukdQ64yG5