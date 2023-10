Neverovatne scene: Vatra progutala autobus fudbalskog tima iz Engleske, a ljudi se smeju!

Nakon uobičajenog centralnog programa kola svih engleskih liga, klupski autobus Barnslija se na povratku kući zapalio na autoputu i izazvao pravu dramu.

Osvanuo je snimak u kojem se vidi kako vozilo guta vatra, dok se ljudi čude, a pritom i smeju.

Na sreću, niko nije bio povređen i svi su evakuisani na vreme.

Barnsli je slavio u 12. kolu Lige 1 na gostovanju Ekseteru sa 1:0, a ovaj klub pokušava da se vrati u Čempionšip za šta ima dobre izglede zbog dobrih rezultata.

Barnsley’s team bus on fire this evening after a 1-0 victory over Exeter City



Luckily no one was hurt and everyone got off the bus all safe 🙏#SkyBetLeagueOne #EFL #BarnsleyFC pic.twitter.com/4P70KT48nx