'DA MOŽEMO BOLJE - MOŽEMO' Piksi o problemima Srbije i ključnim mečevima u kvalifikacijama

Selektor reprezentacije Srbije, Dragan Stojković pričao je uoči utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

- Ovo je finalizacija ovih kvalifikacija, moramo da budemo na visini zadatka. Ubeđen sam da imamo kvalitet za tako nešto. Na pravim utakmicama treba pokazati da si pravi. Voleo bih da se ponove Lisabon i Oslo i onaj Stokholm i gde smo sve bili...

O povratku Mihaila Ristića.

- Drago mi je što se vratio, puno ga cenim. Njegov izostanak iz reprezentacije... ako za godinu dana odigrate osam minuta, malo je neozbiljno da ga pozovem. Grupa igrača koja je ranije igrala, a sada ih nema, sve je zbog minutaže. Drago mi je što je Ristić pronašao klub u kom igra u kontinuitetu. Zbog toga sam ga i pozvao. Žao mi je bilo zbog ranijeg perioda, ali svestan je bio situacije u kojoj se nalazi. Izabrao je odličan klub, Benfiku, ali na toj poziciji koju igra već je bilo standardnog igrača.

Razmišlja o promenama u odnosu na prvu utakmicu iz Beograda.

- I te kako razmišljam o promeni. Imaćemo malo više vremena nego ranije. Probaćemo neke taktike i sisteme koje bi trebalo da pomognu našoj reprezentaciji. U opciji je nekoliko stvari, ali najbitnije je šta je u mojoj glavi. Izaći ćemo spremni.

Moćna poruka Piksija.

- Ja ću da ih odvedem, tu nema priče! Osećam se daleko bolje i motivisanije nego pre mesec dana, iskren da budem. To možda nikoga interesuje i ne treba, ali ta jedna praznina kada si pod kaznom i kada jednu od najvažnijih utakmica igraš bez publike, to je osećaj koji ne bih želeo da imam više dok god sam selktor. Želim pun stadion, atmosferu, ambijent... da budem deo sportske manifestacije gde će ljudi da te ponesu, gde imaš razlog zašto igraš. Radujem se zobg tih 70.000 ljudi koliko nas čeka u Budimpešti, jedva čekam. Dalko sam motivisaniji, to se da primetiti na meni.

Bez kalkulacija do kraja kvalifikacija.

- Moramo da osvajamo bodova onoliko koliko će biti doboljno za odlazak na Evropsko prvenstvo. Ne bavim se kalkulacijama, ići ćemo na pobedu. Ono što budemo pokazali reći će na kraju šta smo mi to zaslužili. Idemo uz respekt prema Mađarima, ali prvo respektujemo sebe. Mislim da smo nezasluženo izgubili bez publike. Taj izlazak kroz tunel na teren bez adrenalina... U drugih 45 minuta smo bili na nivou na kom Srbija treba da bude. Nismo postigli gol i izbegli poraz, ali to ne znači da ne možemo da pobedimo Mađarsku u Budimpešti.

Koliko povreda Vlahovića menja plan za utakmicu protiv Mađarske?

- O ovoj utakmici razmišljam već mesec dana, to je moj deo posla. Sva moja pažnja je usmerena ka toj utakmici. Da li menja planove ili ne... morate da budete svesni da nijedan trener ne voli kada su mu igrači povređeni, ali morate da prihvatite tu činjenicu. U momentu kada Vlahović nije bio u igri Juventusa naravno da si kao trener zabrinut. Pustiš tu nedelju, pa onda druge nedelje ista priča i onda shvatiš da ga nećeš imati. Raduje me da ćemo imati malo više vremena da radimo na taktičkim stvarima, iskoristićemo maksimalno vreme da se ekipa uigra i da igrači imaju čistu sliku, viziju i poruku šta i kako treba raditi. Naravno da mi je žao što nije sa nama, očigledno da neke stvari i neke povrede malo te brinu. Mlad je igrač... problemi sa preponama, problemi sa leđima... nije to baš normalno, ali moramo da prihvatimo.

Mnogi su očekivali bolje izdanje Orlova u kvalifikacijama.

- Tražite rezultat, ili bolju igru? Mislim da je u ovoj fazi takmičenja rezultat najvažniji. Da možemo bolje - možemo. Svako ima pravo da kritikuje. Cilj mene, igrača i FSS je da se nađemo na Evropskom prvenstvu. Mislim da nije alarmantna situacija, s obzirom na to da smo s istim brojem bodova i utakmicom više od Mađara, a igramo utakmicu tamo. Ne treba da donosimo prerane zaključke.

- Nemojte da imate dilemu, Srbija će učiniti sve da dođe do cilja. Od neverovatne važnosti su utakmice protiv Mađarske i Crne Gore i naravno poslednja protiv Bugarske. Moramo ići do kraja i moramo dati gas do kraja. Od nas zavisi, mi smo ti koji odlučujemo o našoj sudbini. Po prvi put otkako sam ja selektor da mi ne trebaju fudbaleru već ratnici, u jednom mentalnom smislu. Ići ćemo na pobedu u obe utakmice. Ne idemo na ekskurziju u Budimpeštu iako je to jedan od najlepših gradova u Evropi. Želimo revanš za poraz u Beogradu, mislim da ga nismo zaslužili. Moramo to sada da preokrenemo u našu korist.

