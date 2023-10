UEFA PRELOMILA: Poznato koje zemlje organizuju Euro 2028. i 2032. godine! PRESEDAN kakav se do sada NIJE DESIO u istoriji fudbala!

Dileme više nema, UEFA je odredila ko će biti domaćin Evropskog prvenstva 2028. i 2032. godine.

Turnir za pet godina održaće se u Velikoj Britaniji i Irskoj, dok će četiri godine kasnije domaćini biti Italija i Turska.

Deset stadiona biće domaćini na Ostrvu, šest u Engleskoj, odnosno po jedan u Republici Irskoj, Severnoj Irskoj, Škotskoj i Velsu.

U pitanju su čuveni Vembli, potom stadioni Totenhema, Mančester sitija, Njukasla, Aston Vile, Evertona koji je u izgradnji, kao i u prelepa zdanja u Belfastu, Glazgovu, Kardifu i Dablinu.

UEFA EURO 2028 is coming to Wembley Stadium.



Five partner Associations. Nine host cities. Ten Stadia.



Proud to be playing our part 🤩 This is going to be special. #UKIreland2028 | #EURO2028 pic.twitter.com/bnr2XgIDuH