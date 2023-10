Pankov prošao kroz JEZIVU TORTURU! Isplivali DETALJI hapšenja: Bio sam siguran da će ga POVREDITI!

Radovan Pankov doživeo je neviđenu torturu od strane holandske policije posle utakmice Lige konferencije AZ Alkmar - Legija.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Radovan Pankov nije želeo da priča o tome kako je proveo noć u holandskom zatvoru, ali jeste njegov saigrač i kapiten Legije Žozue. Portugalac je takođe prošao paklenu torturu kao i Srbin.

Žozue je dao intervju za portal "VP SportoveFakt".

- Pušten sam iz zatvora, ali će mi trebati neko vreme da se psihički oporavim – bio je iskren Portugalac na početku razgovora.

Kapiten Legije je detaljno opisao šta se sve dešavalo u Alkmaru.

- Da krenemo od početka. Izlaz sa stadiona koji smo koristili bio je blizu autobusa. Onda nam je obezbeđenje reklo: "Kapija je zatvorena, tako je policija naredila". Mi čekamo. Zatim dolaze trener, sportski direktor i predsednik. Trener (Kosta Runjaić op.a.) pita zašto ne možemo da odemo. Čuvar kaže: "Koliko ćeš mi platiti da vas pustim?" I počinje da se smeje. Trener je bio iznenađen i rekao je: "Jao, to je smešno". Onda mu obezbeđenje odgovara da se šali i ponavlja: "​„Kapija je zatvorena, to je naređenje policije". U tom trenutku dolaze Jacek Zielinski, naš vozač i Sebastijan, naš ekonom. Sa svim koferima opreme. Vozač otvara kapiju i ništa se ne dešava. Onda smo krenuli. Ali Paveł Vsołek i Bartek Sliš i dalje su bili na stadionu, oni su poslednji otišli. Trenutak kasnije, Sebastijan se vraća po ostatak opreme. Ali na kapiji je već bilo 4-5 ljudi obezbeđenja - objasnio je 33-godišnjak.

Žozue nastavlja da otkriva detalje torture.

- Igrači su izašli iz autobusa jer su počeli da napadaju jednog našeg fudbalera. Tačnije Sebastijana. Telohranitelji su bili visoki i snažni. Počeli su da guraju igrače. Onda se pojavio jedan mali čuvar i počeo da gura našeg trenera. Ponovo smo bili na korak od autobusa, ali videvši šta se dešava sa trenerom Kostom, vratili smo se. Ali ne da tražimo tuču, samo da ponovo proverimo šta se desilo. Pogledao sam nalevo i video grupu koja se približava. Svi obučeni u crno. I oni su napravili gest kao da nešto vade iz pojasa. Onda smo mislili da su to Alkmarovi ultrasi. Ali to je bila policija, samo u civilu... Predsednik Darijuš Mioduški pokušao je da im objasni celu situaciju. Rekao im je ko je on i naglasio da mu se ne sviđa kako nas tretiraju. A kada je izvadio telefon da snimi šta se tamo dešava, oborili su mu telefon i počeli da ga guraju.

Fudbaleri su potom ušli u autobus.

- Sedimo u autobusu i odjednom me zove trener, kao kapitena. Kaže mi da policija ima na umu osumnjičenog jer je očigledno povređen jedan od radnika obezbeđenja. A taj osumnjičeni je Raša Pankov. Bio sam iznenađen. Trener mi je tada rekao da policija želi da on prenoći u policijskoj stanici. Ali kako da ide u pritvor? Gledajući kako su se ophodili prema nama, sa koliko mržnje je to bilo, bio sam siguran da će Raša biti povređen. Rekao sam da ne može da ide sam.

Policija tada ulazi u autobus. Fudbalerima je prećeno da će najmanje tri dana ostati u zatvoru.

- Raša je tada rekao: "Dobro, dolazim". Ali onda policajac kaže: "Ne, ne, ne". Tražimo dvojicu osumnjičenih. Drugi nosi crne minđuše. Radilo se o meni. Ja tada kažem treneru: "Dobro, idemo“. Kad sam izašao iz autobusa, rekao sam policajcu: "Idem sa tobom". Ali to nije bilo dovoljno. Iskrivili su mi ruke i vodili me kao ubicu... Završio sam u maloj ćeliji. Nisam video optužbu pre nego što sam priveden, dok sam bio tamo i nakon što sam izašao - objasnio je Žozue.