Kažu da ne može bez De Brujnea: Haland već na drugom mestu večne liste strelaca Norveške!

Loše je Norveška započela ciklus doigravanja za plasman na EURO, ali su serijom od tri trijumfa svoje šanse sačuvali. U četvrtak je poražen Kipar u gostima sa čak 4:0, pa je teorija makar i dalje tu.

Erling Haland je bio dvostruki strelac, što je uz uvodni i zaključni gol Aleksandra Serlota i Fredrika Aursnesa bilo i više nego dovoljno za zasluženo slavlje.

Fudbaler Mančester sitija je svojim pogocima ponovo izjednačio broj nastupa i golova u opremi skandinavske selekcije - po 27!

Na taj način je izbio na drugo mesto večne liste strelaca Norveške pošto je pretekao Ejnera Gundersena, koji je to mesto držao 95 godina.

27 goals in 27 caps 🤖🇳🇴



After scoring twice against Cyprus, Erling Haaland is now Norway’s second-all-time leading goalscorer! pic.twitter.com/cOHgQoiST9