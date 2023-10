Kakva utakmica u Budimpešti!

Strahinja Pavlović je u 33. minutu doveo Srbiju do izjednačenja, da bi samo minut kasnije Šalaj posle jedne brze kontre Mađare ponovo doveo u vođstvo.

Gol Pavlovića:

Gol Šalaja:

🚨🚨| Take a look at Hungary’s second goal against Serbia.



pic.twitter.com/dvtXLpWpZg