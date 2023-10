Najveće kvote na svetu na Srbiju i Partizan Mozzart Bet

Bukmejkeri Mozzarta nude najveće koeficijente na planeti.

Konkretno, na dva meča će pobeda favorita u svakom momentu da donese najveću kvotu na svetu. Interesantno, promo koeficijenti se odnose na domaće snage. U pitanju su jedinica na Srbiju protiv Crne Gore u kvalifikacijama za EURO, kao i kec na Partizan Mozzart Bet u sudaru sa Barselonom u sklopu košarkaške Evrolige.

SRBIJA - CRNA GORA (UTORAK, 20.45), KEC 1,42

Biti ili ne biti. Porazom u Budimpešti 1:2 reprezentacija Srbije je saterala sama sebe uza zid. Protiv Crne Gore u utorak veče Orlovima igra samo pobeda, inače će se kvalifikacije za Evropsko prvenstvo pretvoriti u totalni fijasko. Svaki drugi rezultat osim trijumfa Orlova daje ključeve drugog mesta Crnoj Gori u ruke. Da ne bi došlo do drhtanja pred finalna dva kola kvalifikacija, matematika jasno govori da je Srbiji potrebna pobeda u utorak, a onda protiv Bugarske u novembru na Marakani može i da osvoji bod pa da kao drugoplasirana ode na Evropsko prvenstvo posle 24 godine. Proletos je u Podgorici Srbija pobedila Crnu Goru sa 2:0 golovima Dušana Vlahovića, kojeg sada nema u sastavu. Ali, Sokolovi su tada sat vremena bili bolji tim, da bi Orlovi tek u finišu uspeli da dođu do daha i tri boda. Tri puta su do sada igrale jedna protiv druge Srbija i Crna Gora i sva tri puta su Orlovi slavili. Samo što nijednom nisu bili u ovako teškoj poziciji kao sada, da nemaju drugog izbora do trijumfa.

PARTIZAN MOZZART BET - BARSELONA (UTORAK, 18.30), KEC 1,85

Partizan Mozzart Bet u utorak dočekuje Barselonu, pa dva dana kasnije ide na noge Olimpijakosu u Pirej. Crno-beli su posle gaženja Asvela u Vilerbanu i najubedljivije pobede na gostovanjima imali malo problema da slome otpor Cibone u Areni, ali su i taj meč završili kako se i očekivalo – deklasiranjem protivnika. Sve bolje izgleda tim Željka Obradovića, s tim da će pred punom Arenom imati najveći izazov dosad. Barselona je mnogo toga promenila ovog leta, umesto Šarunasa Jasikevičijusa stigao je Rođer Grimau, Nikole Mirotića i Korija Higinsa nema, ali daleko od toga da je katalonski velikan slabiji u odnosu na prošlu kampanju. Prema dosad prikazanim igrama, Barsa će definitivno i ove sezone biti kandidat za Fajnal for, pa i titulu, uprkos značajnom smanjenju budžeta. Sigurna pobeda nad Efesom kod kuće, onda i osvajanje teškog parketa u Pireju dokaz su da Barsa u odličnoj formi stiže u Beograd, pogotovo uz recku protiv Gran Kanarije pred put za Srbiju. Parni valjak nije dobio Barselonu u takmičarskim mečevima još od onog trijumfa u Fajnal for sezoni, posle produžetka. Od tada Katalonci imaju sedam trijumfa u nizu.

