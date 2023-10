UPLAKANI NEJMAR IZNET SA TERENA - Stravična povreda slavnog Brazilca, za njega je sezona GOTOVA! (VIDEO)

Brazilski superstar Nejmar doživeo je tešku povredu na meču protiv Urugvaja u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Nejmar je u jednom duelu nezgodno naskočio i istog momenta se srušio na travu i uhvatio za glavu. Po njegovoj gestikulaciji bilo je jasno da se radi o ozbiljnoj povredi i da neće moći da nastavi meč. Uplakanog Brazilca na nosilima su izneli sa terena.

Neymar stretchered off in tears after an injury nearing halftime of Uruguay-Brazil.



This was the play that took Neymar out.



He was later seen hobbling to the locker room helped by someone. pic.twitter.com/iHmSHR4gUb