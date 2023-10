SRAMNO PROVOCIRAO SRBE, PA DOBIO BRUTALNU LEKCIJU ZA SVA VREMENA! Navijač istakao šal TZV. KOSOVA, obezbeđenje reagovalo PESNICAMA! (FOTO)

Fudbaleri Srbije stigli su na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo pošto su u Beogradu savladali Crnu Goru sa 3:1.

Sada je četa Dragana Stojkovića Piksija na samo bod od Eura i poraz od Mađarske (2:1) koji se desio u subotu u Budimpešti već je zaboravljen. Ipak, na društvenim mrežama pojavio se snimak sramne provokacije jednog mađarskog navijača upravo sa meča koji su "orlovi" odigrali sa našim severnim susedom.

Pomenuti čovek istakao je šal lažne države tzv. Kosovo i pokazao ga Srbima koji su se našli na tribini "Puškaš Arene", ali se ubrzo gorko pokajao zbog ovog poteza.

14.10.2023, Hungary🇭🇺 - Serbia🇷🇸, Two security guards acted harshly against a Hungarian supporter for showing a Kosovo flag towards the Serbs. The other Hungarian fans judged the performance to be strong, so a couple of them intervened https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/MazUO0xApW