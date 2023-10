Guti: Zinedin Zidan je najbolji mogući trener za fudbalere Reala

Nekadašnji fudbaler Reala Guti izjavio je danas da bi Francuz Zinedin Zidan trebalo da bude novi trener madridskog kluba, prenose španski mediji.

Guti je rekao da bi Zidan trebalo na kraju sezone da zameni italijanskog stručnjaka Karla Anćelotija, koji će preuzeti selekciju Brazila.

"Zidan je najbolji mogući trener za Real. Savršen je za ovaj klub i ovo okruženje. To dobro zna predsednik kluba Florentino Perez. On sigurno razmišlja o Ćabiju Alonsu, ali niko nije razmišljao da će Anćeloti da se vrati u Real, pa se i to dogodilo. Nikada ništa ne bi trebalo isključiti kada je Real u pitanju", izjavio je Guti, koji je bio član Reala od 1986. do 2010. godine.

Zidan (51) je trenutno bez angažmana, a trenirao je Real od 2016. do 2018. i od 2019. do 2021. godine. Sa madridskim klubom osvojio je 11 trofeja.