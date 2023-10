OBISTINILE SU SE CRNE SLUTNJE! Nejmar doživeo jednu od NAJGORIH POVREDA - Klub potvrdio UŽASNE vesti i rastužio navijače! (FOTO)

Brazilski superstar Nejmar doživeo je tešku povredu na meču protiv Urugvaja u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Nejmar je u jednom duelu nezgodno naskočio i istog momenta se srušio na travu i uhvatio za glavu. Po njegovoj gestikulaciji bilo je jasno da se radi o ozbiljnoj povredi i da neće moći da nastavi meč. Uplakanog Brazilca na nosilima su izneli sa terena.

Nažalost, njegov klub Al Hilal objavio je sinoć da je Brazilac pokidao prednje ukrštene ligamente, a pritom je povredio i meniskus kolena.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



