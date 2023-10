HOROR KARIJERA! Nejmar doživeo čak 16 povreda: Nije ga bilo 640 dana! JEZIV ZDRAVSTVENI KARTON!

Brazilski fudbaler Nejmar doživeo je novu težu povredu.

Nejmar je u 45. minutu utakmice Brazil - Urugvaj pao na travnjak i počeo da se previja u bolovima. Svima je bilo jasno da se Brazilac neće skoro vratiti na teren. Strahovi su se obistinili, jedan od najboljih navijača je pokidao prednje ukrštene ligamente i neće ga biti najmanje šest meseci.

Da je veliki baksuz, Nejmar je pokazao prethodnih godina kada je doživeo čak 16 povreda i van terena bio tačno 640 dana zbog istih.

Prvu ozbiljnu povredu je doživeo u februaru 2018. godine kada je povredio petu i zbog toga tačno 100 dana bio van terena. Sledeće godine ista povreda ga je odvojila od terena 88 dana.

Po povratku na teren u aprilu 2019. godine odigrao je jednu jedinu utakmicu, i to prijateljsku. Na njoj je slomio zglob, pa je narednih 90 dana bio bez fudbala.

