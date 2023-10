NOVI HAOS U HOLANDIJI: Navijači Ajaksa ponovo prekinuli utakmicu svog kluba, besni su zbog rezultata

Slavni holandski klub, Ajaks iz Amsterdama, ima veoma slabe rezultate ove sezone! Oni se trenutno nalazi u zoni ispadanja, zbog čega su i njihovi navijači izrevoltirani, te su taj revolt pokazali i na novoj utakmici u Erdiviziji, gde su opet prekinuli utakmicu.

Ajaks gostuje Utrehtu u okviru 8. kola Erdivizije, a pred sam kraj meča, pri rezultatu 3:3, navijači su počeli sa tribina da ubacuju u teren flaše vode, kao i mnogobrojne druge predmete, zbog čega je sudija naredio ekipama da odu u svlačionice.

The game has been temporarily suspended because a plastic cup was thrown on the pitch. pic.twitter.com/k9qBC4saRa