NEVINOST IZGUBIO SA KOZOM, IZA SEBE OSTAVIO 14 DECE: Jedna noga mu je bila kraća 6 cm, taštu poslao u smrt, a umro je mlad od pića

Ukoliko sebe smatrate poznavaocem fudbala, onda vam čuvena brazilska napadačka petorka, verovatno najbolja svih vremena, mora biti na usnama i kad vas neko probudi u pola noći.

Prvi član te petorke, Manuel Francisko dos Santos ili kraće, Garinča, rođen je na današnji dan 28. oktobra 1933. godine u Pau Grandeu, u indijanskom plemenu Fulnio.

Svetski fudbal pamti mnoge sjajne driblere, ali samo je jedan - Garinča. Verovatno niko nikad više neće imati takav dribling.



Kako svaka priča o jednom fudbalskom velikanu sa početka 20. veka ne sme biti obična, tako i tužna sudbina ovog fudbalskog velemajstora nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Garinča je rođen sa deformisanom kičmom, šest centimetara kraćom i krivom levom nogom i izgledao je kao dete koje će se boriti za život. Noge su mu bile izrazito krive. Kraća, leva je išla na O, a desna na X. U mladosti je trebalo da se operiše, ali majka nije imala novca, pa je morao da odustane od hirurškog zahvata.

Ali taj život je imao i svoje blistave momente. Nadimak Garinča dala mu je sestra, po maloj ptici koju mi zovemo carić, a opisivala je i njegov izgled i temperament.

Manji od ostale dece, nesrećno građen, bolešljiv, ovaj dečak je poput svojih vršnjaka uživao gledajući fudbal. Uskoro je usledila prva prilika, prvi kontakt sa loptom i svima je bilo jasno - zvezde je bila rođena! Talentovaniji i spretniji od ostalih nikako nije mogao da prođe neprimećeno - svi fudbalski menadžeri su odlično znali ko je Garinča.



A Garinča je bio kao što nikada niko nije i - neće! „Anđeo sa krivim nogama", tako su ga zvali.

Bio je siromah koji je fudbalskom svetu mogao da pruži neponovljive partije, divio mu se svako ko ga je bar jednom video.

Some weird facts in football..



One of greatest dribblers in history and a Brazil legend, Garrincha was ‘crippled’ as a child, he used to limp because one leg was longer than the other, nobody thought was going to play football but he turned out to be one of football GOATs pic.twitter.com/eFPcRuKrap