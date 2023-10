OBRT: Otac fudbalera Liverpula (još) nije pronađen

Iako je delovalo danas da je nakon majke pronađen i otac Luisa Dijasa, čini se da te vesti nisu tačne.

Kako prenosi dobro obavešteni novinar Fabricio Romano, kolumbijska policija nudi 45.000 evra (200.000 pezosa) za informacije koje bi mogle da pomognu u istrazi pronalaženja oca fudbalera Liverpula Luisa Dijasa.

- Kolumbijska policija objavila je da nudi 200 miliona pesosa kao nagradu za pronalaženje oca Luisa Diasa. Za sada nema informacija o ocu nakon što je policija spasla majku igrača, prenosi Romano.

🚨🇨🇴 Colombian police just announced that they are prepared to give 200M pesos as reward to any person who’ll give crucial informations in order to help to rescue Luis Díaz father.



