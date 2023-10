DRAMA POZNATOG FUDBALERA: Srušio se na travu i počeo da se trese! Lekari se bore za njegov život (VIDEO)

Poznati holandski napadač Bas Dost srušio se na teren tokom utakmice između AZ Alkmara i NEC-a.

Lekarske ekipe su odmah reagovale i ekspresno se našle na mestu gde je napadač pao. Usledili su dramatični trenuci, lekari se bore za život iskusnog centarfora gostujućeg tima.

Bas Dost collapsed in the centre circle with a few minutes to go in the Eredivisie match between AZ Alkmaar and NEC.



He is alive and moving now. 🙏