POGINUO NA JEZIV NAČIN! HOROR U ITALIJI: Na stadionu Napolija PRONAĐEN LEŠ posle velikog derbija Serije A!

Veliki derbi Serije A između Napolija i Milana završen je nerešeno (2:2), ali utakmica pasti u drugi plan zbog dešavanja po završetku iste.

Beživotno telo 42-godišnjeg muškarca pronađeno je u noći između nedelje i ponedeljka na stadionu "Dijego Armando Maradona" i to na parkingu predviđenom za gostujuće navijače.



Ubrzo se u tamošnjim medijima pojavila informacija i na koji način je navijač stradao! Naime, prema navodima policije najverovatnije je probao da uđe na utakmicu bez karte i pao je sa visine od 20 metara.

The body of a man was found in the parking area below the Stadio Diego Armando Maradona following Napoli’s Serie A clash with Milan.https://t.co/dbtk9Zub8Q #Napoli #NapoliMilan #SerieA #Calcio