ISPLIVAO HOROR SNIMAK! Drama na terenu, reagovala HITNA POMOĆ! Fudbalerki davali KISEONIK posle ŽESTOKOG SUDARA (VIDEO)

Jezive scene viđene su u Belgiji..



Ženska fudbalska reprezentacija Belgije pobedila je Englesku rezutlatom 3:2 u 4. kolu Lige nacija.

Taj meč obeležili su teški momenti i povreda fudbalerke gostujuće ekipe, Aleks Grinvud.

U 18. minutu je došlo do sudara između nje i jedne reprezentativke Belgije, a od prvog trenutka je bilo jasno da je Grinvud u lošem stanju.

Lekarski timovi su se brzo našli na terenu, a ubrzo se i hitna pomoć našla na terenu. Povređenoj fudbalerki morali su da daju kiseonik.

Prekid je trajao blizu 15 minuta, a fudbalerka Mančester sitija je sa protezom za vrat i maskom sa kiseonik izneta sa terena.

The horrible head collision between Alex Greenwood and Jassina Blom... looks like Greenwood will no longer play pic.twitter.com/y3mOUSGCih