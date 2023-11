BUGARSKA SA NOVIM SELEKTOROM PROTIV SRBIJE: Evo ko je zamenio Mladena Krstajića u ovoj reprezentaciji

Bivši bugarski reprezentativac Ilijan Iliev imenovan je za novog selektora Bugarske, saopštio je ove srede Fudbalski savez Bugarske.

Ovaj 55-godišnji stručnjak je na klupi ove evropske selekcije zamenio srpskog trenera Mladena Krstajića, koji je pre nekoliko dana smenjen posle loših rezultata u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

Iliev će na mestu selektora debitovati na predstojećim utakmicama u kvalifikacijama za EP 2024. protiv Mađarske i Srbije, 16. i 19. novembra.

Ilian Iliev is the new head coach for the Bulgarian national team!



Interesting choice, I didn't see him leaving Cherno More after such great work done over the last few years. Finally a 4-2-3-1 in the national team, no more 3-5-2! pic.twitter.com/9JUBy35ilg