IGOR MATIĆ PRED MEČ SA FIORENTINOM: Nada se da igrači više neće praviti početničke greške, ali tu su ogromni kadrovski problemi!

Sutra od 18 sati i 45 minuta, u okviru četvrtog kola grupne faze Lige konferencije snage će odmeriti fudbaleri Čukaričkog i Fiorentine.

Pred sutrašnji meč na stadionu "Dubočica", novinarima se obratio šef stručnog štaba Brđana, Igor Matić.

- Još jedna utakmica protiv velikog i kvalitetnog protivnika. Ja sam oduševljen načinom na koji oni igraju, kako funkcionišu. Možda ih ne prati rezultat, ali gledao sam njihove poslednje mečeve, i veoma su dobar tim koji konstantno napada. Očekuje nas dobra, lepa, kvalitetna utakmica. Što se tiče nas, uvek govorim igračima da treba da budemo hrabri i da imamo veru u sebe, pa šta nam Bog da. Posle utakmice sa TSC-om imali smo dva dana pripreme za ovaj meč, ali to ne sme da bude alibi. Spremili smo utakmicu na najbolji mogući način i mislim da možemo da odigramo jednu dobnru utakmicu protiv Fiorentine - rekao je Matić i potom dodao:

- Mi defintivno dosta stvari radimo na treningu i obraćamo pažnju na to. Na ovom nivou, gde se svaka greška skupo plaća, rekao sam momcima da se svaki korak skupo plaća. Mi na otvorenu loptu treba da trčimo unazad, to igrači u mlađim kategorijama treba da znaju kako da rešavaju, dajem samo primer. Očigledno ne ulazimo sa 100% koncentracijom u utakmicu. U Prvoj ligi Srbije se takve greške ne kažnjavaju, ali na ovom nivou situacija je drugačija. Nadam se da više nećemo praviti početničke greške. Spremili smo se najbolje što možemo i uz Božiju pomoć da probamo da ostvarimo pozitivan rezultat - dodao je Matić.

Otkrio je trener Brđana i kakvo je zdravstveno stanje u ekipi.

- Marko Docić nije doputovao. On je bolestan, ima temperaturu. Janković ima povredu zadnje lože, Adžić isto. Vojin je protiv Vojvodine dobio udarac u glavu, Ze Mario ima problem sa preponama, Subotić ne može da igra zbog kartona. Imamo dosta kadrovskih problema.

Matić apeluje na sve navijače da podrže ove igrače, kao i da u što većem broju dođu sutra na stadion "Dubočica".

- Ono što tražim od svih je da budemo pozitivni prema ovim momcima i damo im podršku pred duel sa timom koji plaća igrače po 15 miliona. Mi nismo uložili evro, jer je to realnost. Očekujem da date podršku, ne meni, nego ovoj deci. Njima nije lako, oni čitaju novine kako se završ utakmicu. To su igrači koji su do juče igrali Srpsku ligu. Javna liga treba da postoji, ali ako poredimo vrednost timova, ovo je nivo iznad nas. Predaje nema, dok sam ovde uvek ću pričati igračima da moraju da veruju.

