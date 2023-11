Utakmica Lige šampiona između Kopenhagena i Mančester junajteda prekinuta je na kratko pošto je u teren utrčao jedan navijač sa zastavom Palestine.

Incident se desio početkom utakmice na stadionu "Parken" u Kopenhagenu. Redari su ubrzo intervenisali, pa je utakmica nastavljena.

A man ran on the pitch during the FC Copenhagen vs Man United game with a Palestinian flag pic.twitter.com/PUjIrRf4NT