ŠAMPION NA KOLENIMA! VELIKI ŠOK U ITALIJI! Napoli kao domaćin izgubio GOLČINOM u 91. minutu (VIDEO)

Fudbaleri Empolija pobedili su na gostujućem terenu Napoli sa 1:0, u utakmici 12. kola Serije A.

Jedini gol postigao je Viktor Kovalenko u prvom minutu nadoknade vremena.

Empoli je prekinuo niz od dva poraza, a posle treće pobede u ligi zauzima 17. mesto sa 10 bodova.

