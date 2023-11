NISAM NI VIDEO GOL, SAMO VIDEO DA SVI SKAČU, PA SAM I JA POČEO DA SKAČEM! Duljaj posle pobede u 96. minutu: Borimo se za Evropu

Fudbaleri Partizana savladali su ekipu Čukaričkog sa 2:1, u okviru 15. kola Superlige Srbije, a utiske nakon meča izneo je trener crno-belih, Igor Duljaj.

- Prvo, da izjavim saučešće porodici Hasanagić. Ovu pobedu poklanjamo njegovoj porodici. Ono što je mene prvo iznenadilo, veliki broj navijača koji su došli da nas podrže. Ja stvarno još ne mogu da verujem posle toliko vremena da smo imali takvu podršku. Publika je imala šta da vidi, da su dva tima pokazala dva različita poluvremena, mi u prvom gde smo morali da ranije rešimo meč i oni u drugom gde smo im dozvolili da igraju, da su stvorili šansu, postigli su gol. Desilo se nešto što je iko verovao, a to je da protiv ovakve ekipe postignete gol na kraju utakmice. Čestitam mladom Iliću na prvencu, fantastična utakmica, fantastičan ambijent i pohvale za oba tima - počeo je Duljaj.

Iako je bilo neizvesno, igrači Partizana se nisu predavali...

- Pa nema, nema predaje, posebno kada vas nadahne fantastična publika i kada igrači veruju u sebe. Znači oni veruju u sebe, žele da pobede, bez obzira koji igrači koji ulaze, ponovo donose promenu ritma i uspeli smo da na jedan prelep način završimo ovu utakmicu. Sad nam sledi pauza od 14 dana, momci da odmore 3 dana i automatski se prebacujemo na sledeću utakmicu. Ovo je već zatvorena knjiga, idemo dalje.

Ksander Severina se požalio na povredu, te je zbog toga napustio igru...

- Ne znam koji je razlog, vidim da se žalio na zadnju ložu. Da li je neko gurnuo, naravno nije bilo nikakve zle namere, prvo momci, tj. igrači iz Čukaričkog su stvarno odigrali poštenu utakmicu, tako da je verovatno ta neka stara povreda koju leči, već sam rekao da ima problem sa zadnjom ložom.

Ipak, ovo nije prvi put da crno-beli rešavaju utakmicu u samom finišu.

- Znate kako postoji tu glava, neki put psiha, gde očekujete da možda u nekom trenutku neko reši utakmicu, a nemojte da zaboravite da smo za protivnika imali odličan tim, imaju u svome timu odličnih igrača i stvarno su odigrali fenomenalno drugo poluvreme. Tako da svaki tim koji igra protiv nas, naravno, prave analizu, međutim čim mi dozvolimo da protivnik igra onda stvaramo sami sebi problem. Naravno da je izuzetno teško i konstantno da 10 minuta igrate visok presing, to je praktično, neću reći da je nemoguće, ali je izuzetno teško. I videli ste čim smo im dali malo prostora, stvorili smo njima prostor da igraju. Ugrozili su nas nekoliko puta, postigli su gol, međutim kako to obično biva, na kraju pamte se rezultate. Izuzetno važna pobeda za ekipu Partizana.

Znao je i Duljaj da proslavi gol svog tima.

- Ja iskreno da vam kažem, nisam ni video gol. Ja sam samo video da neko skače, da svi skaču, ja sam počeo da skačem zajedno sa njima, tako da ću posle da vidim kakav smo gol postigli.

Razlika na tabeli je i dalje šest bodova, u odnosu na prvog pratioca, Crvenu zvezdu.

- Staloženo i mirno ću vam odgovoriti na pitanje koje ste postavili. Nit me interesuje što je šest bodova, mi gledamo samo sledeće protivnike. Ako se sećate, pre nog što smo krenuli, bile su priče, mnogi su sumnjali... Peti ili šesti, četvrti... Mi sada ne letimo visoko. Mi se borimo da Partizan ima kartu za Evropu. To je ono što je mnogo važnije. Sve je to lepo, ali znate kako, mi ovde da smo odigrali nerešeno, bila bi druga priča, protivnici bi se približili, počela bi neka druga priča, nije to to. Tako da, idemo, sledeća utakmica i to je to. Šest, dvadeset, tri, dva, jedan, to nas stvarno ne interesuje i igrači se tako i ponašaju - podvukao je Duljaj.

