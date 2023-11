VELIKI SKANDAL U PRIŠTINI! Albanski navijači zviždali fudbalerima Izraela dok su OPLAKIVALI ŽRTVE sukoba u Gazi (VIDEO)

Albanski navijači izviždali su izraelsku himnu na početku utakmice između takozvanog Kosova i Izraela u Prištini.

Na snimcima početka kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo jasno se čuje kako navijači u nedelju na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini zvižde tokom intoniranja izraelske nacionalne himne.



- Dok je svirala nacionalna himna, članovi tima su oponašajući simbol pola srca odavali počast taocima koje teroristi drže u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra, a to ukazuje da srce nije celo bez njihovog povratka. Zvaničnici tima su se kraju himne grlili i plakali, ali trenutak je ukaljan glasnim zvižducima navijača Кosova - navodi Times of Israel.

#Israel national anthem is whistled, probably just like any other visiting site. pic.twitter.com/eLCZUdFWhs