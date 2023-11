Stojković: Imamo dovoljno pameti, kvaliteta i motivacije da pobedimo Bugarsku

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas u Staroj Pazovi da njegov tim ima dovoljno pameti, kvaliteta i motivacije da pobedi Bugarsku u meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će biti održano 2024. godine u Nemačkoj.

Stojković je rekao da će Sergej Milinković-Savić i Darko Lazović propustiti mečeve sa Belgijom i Bugarskom.

- Lazović ima problema sa povredom zadnje lože, a Sergej Milinković-Savić sa ligamentima kolena. Mijat Gaćinović neće igrati zbog povrede zadnje lože. On je u rovitom stanju, nisam ga stavio na spisak jer sam siguran da neće biti spreman za 90 minuta. Srđan Babić neće doći na pripreme zbog upale grla, a ako bude bolje priključiće se u sredu. Znate da mlada reprezentacija ima ciklus ozbiljnih utakmica. U razgovoru sa Ljubinkom Drulovićem odlučili smo da neke igrače da pošaljemo u mladi tim. Vladimir Lučić, Petar Ratkov i Mihajlo Ilić su prosleđeni mladoj reprezentaciji, a ostale očekujemo ovde - rekao je Stojković na konferenciji za medije u Staroj Pazovi.

Srbija će 15. novembra u Briselu odigrati prijateljski meč sa Belgijom. Izabranici Dragana Stojkovića će četiri dana kasnije biti domaćini Bugarskoj u Leskovcu u poslednjem meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024.

- Imamo tešku utakmu sa jakom ekipom Belgije, da ne nabrajam imena. Dolazi u delikatnom momentu, jer naš najveći fokus je na Bugarsku. Podelićemo minutažu u Briselu, a za nas je najvažnije da odigramo najbolje što možemo. Koliko mi bili u Briselu, misli će nam biti u Leskovcu. Znamo cilj i želimo da ga ostvarimo. Igramo utakmicu na domaćem terenu i uz svo poštovanje prema Bugarskoj smatramo da imamo dovoljno pameti, kvaliteta, motivacije i svega onoga što bi jedan tim trebalo da ima da pobedimo Bugarsku. Sve je u našim rukama i sami odlučujemo. Jesu promenili selektora, ali selektor ne igra. Još nisam video da je jedan ušao u teren i da je igrao - dodao je selektor Stojković.

On je istakao da je bitan kolektiv i srpski fudbal, a ne pojedinac.

- Uspeh reprezentacije je mnogo važan i krucijalan za srpski fudbal. Taj uspeh neću pripisati sebi. Ja sam neko ko je vrlo racionalan i ko ostavlja prostor drugima da se raduju, a meni će biti privatna i trenerska satisfakcija da ljude koje vodim, koje učim i motivišem, naprave iskorak i odu na EP. Ima vremena, pa da ne pričamo u napred, cilj je za sve nas isti. Kada završimo kvalifikacije i odemo na EP, biću ponosan. Na sebe i svoj tim, na sve igrače i FSS. Kao i na sve ljude koji misle pozitivno. Želim da našem fudbalu donesem veliki uspeh. Rezultati u Evropi nisu tako dobri, kada je reč o našim klubovima. To je velika opomena da budemo mnogo bolji. Da ne budemo samo hrabri, već da rezultatima opravdamo očekivanja. Protivnici su daleko bolji i jači - naveo je selektor Srbije i nastavio:

- Ne bojim se što se reprezentacije tiče. Imamo igrače za budućnost. Radimo na tome da pronađemo zamene onima kojima će EP 2024. verovatno biti poslednje takmičenje. Neće reprezentacija trpeti. Imamo Lučića, Ilića, Mitrovića... Ilić može kao Van Basten da daje golove, nisam to znao. Mislio sam da je Van Basten na terenu, takav je gol dao Čukaričkom da je za svaku pohvalu. Tu je i mali Nedeljković iz Zvezde, ne bi bilo iznenađenje da je i on pozvan.

Fudbalsku reprezentaciju Srbije će zbog kazne UEFA u Leskovcu da bodre samo deca do 14 godina.

- Kada ćemo da naučimo neke stvari, koliko da nas kažnjavaju da bi nam došlo iz ... u glavu. Treba da se naučimo pameti, da igramo u normalnom ambijentu. A ne da non-stop budemo kažnjavani, da trpimo kritike, ne znam šta se to dešava, zašto se to radi. Nema potrebe. Fudbal je radost, praznik, nešto mnogo lepo. Ljudi moraju da shvate. Lepo je to što će doći, ali dajte da odigramo u normalnim uslovima. Valjda se ovo više neće dešavati - istakao je Stojković.



Srbiji će biti dovoljan bod na meču sa Bugarskom za plasman na EP 2024. "Orlovi" mogu da obezbede plasman na kontinentalni šampionat već 16. novembra ako Crna Gora ne pobedi Litvaniju.

- Ne bih ništa imao protiv da nam poklone to. Ali da sačekamo. Želimo trijumf za kraj kvalifikacija. Tu nema kalkulacija. Treba nam bod, da, ali da li mislite da ću spremati ekipu za bod? Ne! Pucaćemo iz svih oružja. Nema priče. Pobeda za kraj kvalifikacija - dodao je Stojković.



On nije želeo da otkrije startnu postavu za meč sa Bugarskom.

- Svaki sastav koji izađe na teren mislim da je najbolji. Kada promenite pozicije igračima, to ne znači ništa. Postoje neke stvari koje nisu za priču. Ova grupa igrača je tu već duži period, odlično se poznajemo. Nema velikih tajni. Niti nečega što oni ne razumeju. Dvojica napadača su dovoljna. U ovom momentu su dovoljni da se izborimo sa ove dve utakmice, a Ratkova smo poslali u mlađu selekciju jer je bitno da se napravi dobar rezultat, jer imaju dve važne utakmice - istakao je Stojković.

Prvo mesto na tabeli grupe G kvalifikacija za EP 2024. drži Mađarska sa 14 bodova, Srbija je druga sa 13, a Crna Gora se nalazi na trećoj poziciji sa osam. Litvanija je treća sa šest, dok je Bugarska poslednja sa dva.

Stojković je govorio i o ugovoru koji ima sa FSS.

- Ugovor mi ističe krajem godine, ali ako odemo na EP, automatski se produžuje do kraja takmičenja. Nisam pričao ni sa kim iz Saveza o tome. Biću selektor. Verujem da ću Srbiju voditi na EP. Ali imate i drugu stvar, ja sam od prvog januara slobodan agent, mogu da pregovaram. Ne postoji mogućnost da budem i selektor i trener. Neozbiljno je to, biti na dve stolice - naveo je Stojković.