IZ KOMŠILUKA OSULI ŽESTOKU PALJBU PO VLAHOVIĆU: Očajni Srbin izgleda tužno i uzima ono što mu ne pripada!

Izvor: Alo, Foto: Tanjug/LaPresse via AP/Fabio Ferrari | |

Iako je i dalje član Juventusa, sve su glasnije priče da je oko na njega bacio Real Madrid, a tu situaciju na poprilično oštar način prokomentarisao je portal iz BiH "SportSport".

Na portalu "Sportsport.ba" osvanuo je tekst sa naslovom "Očajni Srbin uzeće ono što pripada Mbapeu?! Izgubio je osmeh, njegovo lice izgleda tužno" u kom se o budućnosti Vlahovića govori iz zaista oštrog i ne tako činjenicama potkovanog ugla.

Autori ovog teksta naveli su kako Real želi da u Madrid dovede Mbapea i Halanda, ali da su te opcije daleko od realnosti, te da će zbog toga put Španije možda krenuti Vlahović.

Svesni su u Madridu da su im neophodne neke realne opcije. Sada se pojavila vest da je uprava kluba na čelu sa Florentinom Perezom bacila oko prema Torinu, kako bi dovela "nesrećnog i tužnog" Dušana Vlahovića. Srbin, koji je za 80 miliona evra doveden iz Fiorentine, u Juventusu ove sezone uglavnom dobija priliku sa klupe i zamena je Mojsu Kinu. Zato u Realu veruju da bi uz malo truda mogli da potpišu srpskog reprezentativca, koji bi mogao da bude pristojna zamena ukoliko Mbape ne dođe. 23-godišnjak je početkom 2022. godine kao veliko pojačanje stigao u Juventus, ali nikako da to i dokaže na terenu, iako je bilo trenutaka u kojima je znao bljesnuti. Ove sezone je na 10 utakmica u Seriji A postigao četiri gola, a to je premalo za takvog napadača, no njegovi kvaliteti nisu sporni i zato će Real nastojati da ga kupi - piše u tekstu pomenutog portala.