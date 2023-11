HAOS NA ULICAMA SOFIJE! Pala i krv - Cela Bugarska na nogama zbog onoga što je uradio Fudbalski savez

Fudbalska reprezentacija Srbije se nalazi na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo, ostalo joj je još da odigra meč sa Bugarima 19. novembra u Leskovcu, ali ono što se u Bugarskoj ovog četvrtka dešavalo, vezano za tamošnju nacionalnu selekciju, evropski fudbal baš i ne pamti.

Kao što je odranije poznato, Bugarska je prva "mogla da zaboravi" na plasman na EURO 2024 jer je, pod komandnom palicom dosadašnjeg selektora Mladena Krstajića (ali i ne baš naročitu podršku koju je srpski stručnjak imao od čelnika FS Bugarske), ta reprezentacija bila i ostala prikovana za dno tabele grupe G.

Taj očajan status koji bugarski fudbal ima u međunarodnom, ali i opšta situacija sa najpopularnijim sportom u toj zemlji, doveo je do nezapamćenih scena. Pa i do nereda, usled kojih je pala i krv na ulicama Sofije.

Ali, krenimo redom.

Situacija u kvalifikacionoj grupi za odlazak na EURO 2024

U pomenutoj grupi, pred svoje dve poslednje utakmice, Mađarska vodi sa 14 bodova, a na drugom mestu, koje takođe vodi na Evropsko prvenstvo, nalazi se Srbija sa 13, s tim da "orlovima" ostaje još samo jedan meč, pomenuti s Bugarskom u Leskovcu. Teoretske šanse da prođe na šampionat Evrope ima Crna Gora, koja sa osam osvojenih bodova najpre ovog četvrtka igra sa Litvanijom, pa tri dana kasnije s Mađarima. Ali, ako Srbija pobedi Bugarsku, ili ako Crnogorci ne dobiju Litvance, "orlovi" će na EURO 2024 šta god da Crna Gora uradi u svom poslednjem meču.

Ali što se Bugara tiče, oni su sa samo dva boda iz šest utakmica (po 1:1 su odigrali sa četvrtoplasiranom Litvanijom, kao i sa Srbijom), tvorci sopstvenog fudbalskog haosa koji je iznedrio dve dosad nezabeležene pojave:

Haos u bugarskom fudbalu doveo do neverovatne odluke Saveza

Prva dosad nezabeležena pojava je da su sve relevantne bugarske navijačke grupe rešile da zajedno dođu na meč sa Mađarskom ovog 16. novembra i iskažu protest protiv rukovodstva Fudbalskog saveza.

16.11.2023🇧🇬Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/0PyYjpfs0c