FRANCUSKA UNIŠTILA GIBRALTAR: Trikolori brojali do 14 - OVO JE ZA GINISA!

Fudbaleri Francuske igraju protiv Gibraltara meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Francuska nije imala milosti protiv nesrećnog i nedoraslog rivala i bukvalno ih je uništila.

Trikolori su slavili sa verovali ili ne 14:0.

Postigli su po sedam pogodaka u oba poluvremena.

Zaire-Emery became the youngest player to play for France since 1914 and just 16 minutes later, he scored on his debut 🇫🇷⚽



But it was a bittersweet moment, with Gibraltar's Santos SENT OFF for a challenge which cut the 17-year-old's dream debut short 🤕 pic.twitter.com/kxKL25xNpY