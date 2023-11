Švajnštajger ČESTITAO ORLOVIMA plasman na EURO: Dobro došli na turnir u Nemačku

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Nemačke Bastijan Švajnštajger čestitao je večeras Srbiji plasman na Evropsko prvenstvo, koje će naredne godine biti održano u Nemačkoj.

Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo, prvi put posle 24 godine, pošto je danas u Leskovcu u poslednjem kolu grupe G kvalifikacija odigrala nerešeno sa Bugarskom 2:2. Srbija je takmičenje u Grupi G kvalifikacija završila na drugom mestu na tabeli sa 14 bodova, dok je Mađarska završila kao prva sa 18.

Čestitam Srbija 🇷🇸💪🏻 Welcome to the tournament in Germany! 🇩🇪 #EURO2024