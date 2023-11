Orlovi moraju NAJTEŽIM putem - Srbija DEFINITIVNO U ČETVRTOM ŠEŠIRU! Stigle loše vesti iz Slovenije i Češke

Odigrane su utakmice poslednjeg kola kvalifikacija za Evropskog prvenstva u grupama E, C i H.

Za ljubitelje fudbala u Srbiji najinteresantnije su bile utakmice Češka -Moldavija i Slovenija - Kazahstan.

Nažalost iz Olomouca i Ljubljane nisu stigle dobre vesti, favoriti su opravdali očekivanja.

To znači da će Srbija žreb za Evropsko prvenstvo 2. decembra doočekati u četvrtom šeširu.

Češka je savladala Moldaviju sa 3:0 golovima Doudere u 14, u Čorija u 72. i Součeka u 90. minutu.

Slovenija je sa 2:1 bila bolja od Kazahstana. Domaćin je poveo golom Šeška iz penala u 41. minutu, Kazahstan izjednačio preko Orazov u 48. minutu, a pobedu domaćima i plasman na EURO doneo je Verbić u 88. minutu.

Obe ekipe su tako na tabeli drugoplasiranih reprezentacija ispred Srbije i Orlovi će morati u četvrti šešir.

Fudbaleri Srbije nakon 24 godine izborili su plasman na Evropsko prvenstvo.

🇷🇸 Serbia will stay in Pot 3 if 2/3 occur:



- Slovenia and Kazakhstan draw



- Czechia don't defeat Moldova



- Croatia lose to Armenia (or draw if Wales defeat Türkiye) pic.twitter.com/W0mMLQa1MV