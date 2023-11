PRONAĐEN FUDBALER IZ SEVERNE KOREJE POSLE TRI GODINE: Potpisao je za Juventus, a onda je došla KORONA i mladić je nestao

Neverovatna priča dolazi iz Severne Koreje, a tiče se jednog od najtalentovanijih fudbalera iz te zemlje Han Kvang Sona.

Za ovim napadačom tragalo se pune tri godine, jer je nestao posle pandemije korone 2020. godine. Šta se u stvari desilo?

Pre tri godine desila se neverovatna priča. Skauti Juventusa zapazili su Hana Kvanga Sona u dresu Kaljarija za koji je igrao od 2017. Ovaj napadač potpisao je ugovor sa "bjanko-nerima" 2. januara 2020. godine za 3.500.000 evra. Samo šest dana kasnije Juventus ga je prodao za 5.000.000 evra u katarski Al-Duhail. Istog dana Korejac je debitovao za katarski tim protiv Al-Arabija u pobedi od 3:1. Prvi gol postigao je protiv Al-Vakraha 22. februara.

I ništa tu nije bilo sporno. Momak je igrao fudbal, davao golove, zaradio pristojan novac od transfera, ali zbog njegovog prelaska iz Italije u Katar umešao se i Savez Bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN)!

Kwang Song Han should be playing for Juventus but Fifa sent him to back to the slums of Pyongyang😶😶

