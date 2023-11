UZNEMIRUJUĆE! KRVAVE GLAVE JAUČE DOK GA NA NOSILIMA IZNOSE SA TERENA: Užasne scene sa meča Brazila i Argentine ZALEDILE svet

Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je u Rio de Žaneiru Brazil sa 1:0, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a neredi na tribinama počeli su nedugo pošto su intonirane himne.

Početak je bio odložen 27 minuta, a Mesi je odveo ekipu sa terena u svlačionicu.

Najmanje jedan navijač je napustio stadion okrvavljene glave, a policija Rio de Žaneira saopštila je da je uhapsila osam osoba zbog nereda.

Nakon sukoba sa policijom jednom od ljudi na tribinama bila je razbijena glava. Vrlo neprijatna scena propraćena je sa mnogo krvi, a momak kog su iznosili je u bolovima jaukao dok su ga iznosili sa terena.

An Argentinian fan goes to a police attack blood overflowing of 😰👎🏻 pic.twitter.com/or9gsNeTkv