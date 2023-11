BOSNA NIJE IMALA SREĆE! Izvukli najjaču ekipu! Evo šta je Savo Milošević poručio posle PAKLENOG ŽREBA!

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nije imala sreće na žrebu za baraž za plasman na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

U polufinalu fudbaleri BiH, koje sa klupe predvodi srpski stručnjak Savo Milošević, odmeriće snage sa selekcijom Ukrajine.

Ukoliko izbore plasman u finale čeka ih pobednik duela Izrael - Island.

Dobra stvar za komšije je to što će polufinale i eventualno finale baraža igrati pred svojim navijačima.

Svoju reakciju na težak žreb dao je selektor Bosne Savo Milošević.

"Ima pozitivnih i negativnih stvari. Negativno je to što smo izvukli jednu od najjačih ekipa. Težak će to biti meč. Mogli su da se kvalifikuju i kroz grupu, vrlo lako. Dobro je što igramo kući, to je prednost u ovakvim utakmicama", kaže Savo i dodaje:

"Imamo dve utakmice kući ako želimo na Evropsko prvenstvo. Neće biti lako. Ovakav tip baraža je komplikovan, na jednu utakmicu. Tu nema favorita. Drago mi je što igramo kući", zaključio je Milošević.