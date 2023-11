BALOTELI DOŽIVEO TEŠKU SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Kontroverzni fudbaler se skupocenim automobilom ZAKUCAO U ZID! Poznato u kakvom je stanju (VIDEO)

Kontroverzni italijanski fudbaler, Mario Baloteli, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću u Breši.

U četvrtak uveče, Baloteli je prošao bez ozbiljnijih posledica, iako prizor sa mesta nesreće deluje jezivo.

Audi kojim je upravljao fudbaler je uništen nakon što se sa njim zakucao u betonski zid.

Baloteli je, prema prvim informacijama, vozio neprilagođenom brzinom kada je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid.

Na snimku koji je nastao na mestu nesreće vidi se trenutak kada je fudbaler izašao iz automobila.

🚨‼️ Mario Balotelli was in a car accident in Brescia this evening.



Local police confirmed that the striker refused to take a breathalyzer test.



Thankfully, Balotelli was unhurt, but walked with difficulty after the accident.



[@partidazocope]



pic.twitter.com/a7IYriL6gP