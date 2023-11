Duljaj optimista pred derbi u Superligi: TSC je finale! Ni ljudi u klubu nisu verovali u ove rezultate

Fudbaleri Partizana u idućem kolu, 16. po redu u Superligi Srbije, igraju protiv TSC-a na svom stadionu, i to nakon reprezentativne pazuke tokom koje nisu ni imali utakmica u takmičarskom smislu.

Pred meč, trener Partizana, Igor Duljaj ističe i to da će meč biti baš težak zbog te pauze, ali i zbog trenera gostiju.

- Bila je pauza, malo je specifična utamkica i za nas i za njih, jer smo ispali iz takmičarskog ritma. Po meni, to je tim koji igra najlepši fudbal iz jednog prostog razloga, jer njihov trener Žarko Lazetić ne odstupa od svoje igre, bez obzira protiv koga igra. Videlo se i u Evropi gde su se kvalitetno suprotstavljali protiv jačih timova. Videlo se to i protiv Zvezde i protiv nas kad smo odigrali to prvo kolo. Tako da, mnogo značajna utakmica kako za nas, tako i za njih.

Partizan i TSC su u prvom kolu imali poprilično intersantan duel.

- Takođe jednu veoma tešku utakmicu, verujem da će publika imati šta da vidi, zato što i Partizan i TSC igraju napadački fudbal, verujem da će biti šansi i sa jedne i sa druge strane, verujem da će biti više sa naše strane, biće to otvoren fudbal i ono što bih poručio jeste da navijači dođu u što većem broju, jer je prošla utakmica bila šok za nas kad smo videli toliko navijača na našem stadionu. Ovom prilikom ih pozivam, stvarno su potrebni, ponoviću, oni su naš štit, oni su vetar, to su ljudi koji nam daju veliku podršku i mnogo znače našoj ekipi. Tako da, dođite u što većem broju.

Pričao je takođe i o problemima u timu.

- Iskren da budem... Najveća je enigma Ilić, dobio je izuzetno jak udarac u stopalo, nije trenirao ni juče ni prekjuče, da li će danas, čekam da dođe, da pogledamo, on je najveći problem i Severina koji je ispao iz stroja, nema šta da se krije. Saldanja ima četiri žuta, u odnosu na Ilića ću videti koji će tim istrčati sutra. Čekamo, on je bonus. Ukoliko njega nema, onda moram da menjam mnogo toga što se tiče igrača koji igraju u napadu.

Ali, čak i bez obzira na to, neće odustati od svog sistema.

- Sistem da se menja, to je opet samo početna formacija na terenu, ali menjate nešto što je već uigrano. U svakom slučaju će doći do ovako nečega, moramo da to prihvatimo i ko god bude igrao, verujem da će dati sve od sebe da donese rezultat Partizanu.

Spreman je i na rivale iz TSC-a, gde kaže da ima dosta igrača na koje treba skrenuti pažnju.

- Ima dosta kvalitetnih igrača, Cvetković, Milovanović, Petrović, Ćirković koji je igrao u Rusiji, Vulić kojeg sam cenio dok je bio u Napretku i Zvezdi, odličan igrač koji je odličan tehničar. Đakovac, Đorđević koji je ponikao u Partizanu, opet njihovo najveće oružje je njihov trener. Odlično ga ljudi u klubu poznaju, jer je ovde radio, znamo stil igre i znamo da ne odstupa od njega. Biće interesantna utakmica.

Partizan je primio gol od TSC-a u prvom kolu u poslednjim minutima, dok je protiv Čukaričkog na isti način došao do pobede klub iz Humske.

- Takve stvari se dešavaju, primili smo gol u poslednjem minutu, dali smo nekoliko puta u poslednjem, znači jedan tim ima karakter, drugom popusti koncentracija, golovi padaju. Ne znam što se pravi neka drama od toga, to je uzbuljivo. Tim ima karakter, da nijednog trenutka ne odustaje od pobede, tako da će verujem tako biti i sutra. Ponavljam i opet ću ponoviti, neophodna je podrška naših navijača. Besplatan je ulaz, znam da ne dolaze zbog toga, žele da vide kvalitetan fudbal, kakvi god da budu vremenski uslovi za igru, imaće šta da vide.

Pričao je Duljaj i zašto nije igrao kontrolnu utakmicu tokom ove pauze.

- Imao sam u planu da odigram utakmicu, ali, gledao sam vremensku prognozu, nisam smeo da rizikujem da se nešto dogodi, poučen iskustvom nekih igrača koji su se povredili na takvim utakmicama, imali su teške povrede baš zbog loših terena, to se dogodilo ovde u Zemunelu, iskren da budem, nisam hteo da dovodim u opasnost igrače da se nešto ne dogodi.

Kristijan Belić je ove sezone jedan od najboljih igrača u ekipi Partizana.

- Izuzetno važan igrač za naš tim, on je pokazao da izuzev toga što oduzima lopte, može da bude opasan po protivnički gol, da postigne gol, da asistira svojim igračima i to je nešto što krasi Belića, nadogradio se i ovo nije njegov limit i ima dosta mesta za napredak.

Veliki nedostatak i jeste to što nema Mateuša Saldanje.

- Mnogo znači, naravno. Ali, ima tu još igrača koji su na svoj način doprineli da Partizan osvaja bodove, naravno da će faliti, ali, nema ga, ne možemo da plačemo i kukamo, tako da, videćemo u odnosu na Ilića, ponavljam, koji će sastav istrčati. Ilić je bonus, ako on može, znam tim, ako ne može, moram da menjam.

Kaže Duljaj i da je zadovoljan viđenim do sada.

- Neki put se osvrnem što se tiče tih utakmica, rezultata što smo postigli, ali to je samo jedna epizoda. Istina, mnogi nisu verovali, čak ni ljudi u klubu, ni mnogo, mi smo išli iz utakmice u utakmicu, svaka sledeća je nbila najbitnija, TSC je finale za nas, tako se vodimo, tako gledamo i pripremamo se od utakmice do utakmice. Ništa nas ne zanima, ni ko igra pre nas, ni posle nas, da li ima interesovanja za naše igrače, nas interesuje samo sledeća utakmica, sad to je TSC.

Zaključak ove konferencije jeste i to da je Duljaj zadovoljan što je načinjeno otkako je stigao.

- Jesam, za to najveću zaslugu imaju igrači, oni su oko sebe stvorili jednu porodičnu atmosferu, imamo jaku svlačionicu i oni sada vode glavnu reč, niko ne može da im uđe, da im pokvari odnos koji imaju i to je samo još jedan rezultat onoga što su odradili na terenu. Iskren, pošten odnos prema klubu, prema kolegama, prema trenerima, prema osoblju, kao nagrada tome je i ova poslednja utakmica na našem stadionu, gde je bilo dosta navijača pored bojkota, a da ne pričamo kada igramo u gostima kada imamo neverovatnu podršku, sve se to poklopilo, ali... Danas dobijete, sutra se dogodi nešto drugo, kreće druga priča, ali uglavnom, meni je najvažnije da su igrači zadovoljni, srećni i da niko ne može taj niko krug koji su stvorili da niko prekine.