LAZETIĆ PRED PARTIZAN: Šta reći o ekipi koja ima 13 uzastopnih pobeda...

Fudbaleri TSC-a gostuju Partizanu u okviru 16. kola Superlige Srbije.

Partizan je lider na tabeli sa 13 uzastopnih pobeda, a jedini "kiks" bio je upravo protiv vicešampiona Srbije u 1. kolu kada je u Bačkoj Topoli bilo 2:2

Trener TSC- a Žarko Lazetić svestan je težine zadatka.

"Šta reći za ekipu koja veže 13 utakmica i 13 pobeda, to može samo ekipa koja je veoma, veoma dobra. I to apsolutno dovoljno govori o Partizanu. U ovom trenutku najveći izazov u našem prvenstvu koji možete da imate je da pobedite Partizan, očigledno bilo gde, jer su i kući i na strani uspevali da pobede, i posle preokreta i u poslednjim minutima, što govori negde i o karakteru ekipe i motivaciji. Sigurno im pomaže i to što nemaju Evropu i apsolutno su fokusirani na prvenstvo. Tako da i u toj nekoj lošoj strani za njih izvlače maksimum za sada i na tome im treba čestitati", rekao je Lazetić na konferenciji za medije, dan pred meč u Humskoj.

Lazetić očekuje da će se prelomna borba voditi na sredini terena.

"Mislim da će biti veoma važni dueli na sredini terena, važno je kako ćemo se tu snaći.Oni su opasni posle promene poseda lopte, izuzetno su tačni u tim pasovima prema napred, kreiraju puno šansi, sa dosta igrača u završnici. Kažem, biće za nas ovo najveći mogući izazov ali nadam se da ćemo se pokazati u najboljem svetlu, da ćemo biti konkurentni i da ćemo uspeti da pariramo", zaključio je Lazetić.