Kristijano Ronaldo magičnim golovima nije dozvolio Mitru i Sergeju da se odvoje na tabeli!

Približavamo se završnici prvog kruga Pro lige u Saudijskoj Arabiji, borba u vrhu je standardno zanimljiva, sa velikom razlikom da je u aktuelnoj sezoni i svetska javnost više upoznata sa dešavanjima na Bliskom istoku.

Četiri meča 14. kola odigrana su u petak, a osim nekoliko atraktivnih rezultata i goleada dan je obeležio i Kristijano Ronaldo, strelac dva pogotka u pobedi Al Nasra nad Al Ahdudom 3:0.

Sami Al Nađi je načeo mrežu rivala u 13. minutu, a u nastavku se Kristijano Ronaldo postarao da ne dođe do neizevsne završnice.

U 77. minutu je najpre izveo lažnjak, potom i pogodio bliži ugao, da bi u 80. viđeno pravo majstorstvo.

The touch, the finish.



What a goal from Cristiano Ronaldo. 🤯 pic.twitter.com/WfIukoxS80