INTER ŽELI DA ZADRŽI LAUTARA! Počeli pregovori o novom ugovoru - Marota obradovao navijače

Izvršni direktor Intera Đuzepe Marota izjavio je da slavni italijanski klub pregovara o produženju ugovora sa argentinskim fudbalerom Lautarom Martinezom, prenose italijanski mediji.

"U pregovorima smo sa Lautarom i njegovim menadžerima da završimo novi ugovor. Veoma smo mirni što se toga tiče. Verujem da neće da bude problema u pregovorima, jer Martinez želi da nastavi da igra za naš klub", poručio je Marota.

Lautaro je u Inter stigao 2018. godine iz Rasinga za 23 miliona evra. Argentinac ima ugovor sa milanskim klubom do 30. juna 2026. godine.

Only TWO Inter players have scored at least 13 goals in the first 13 matches of a Serie A season in the last 60 years:



🇦🇷 Lautaro Martinez (23/24)

🇦🇷 Mauro Icardi (17/18) pic.twitter.com/3yORuUI46q