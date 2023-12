Vlahović: Želim još više da pomognem timu i zbog toga radim svaki dan

Srpski fudbaler i igrač Juventusa Dušan Vlahović izjavio je da želi još više da pomogne torinskom klubu i da zbog toga radi svaki dan.

Srpski napadač je bio u golgeterskoj krizi u prethodna dva meseca ali kaže da mu to nije predstavljalo problem. Na utakmici sa Interom u 13. kolu Serije A Vlahović je bio jedini strelac za svoju ekipu.

- Nije me sekiralo to što nisam postizao golove, ne dozvoljavam da to utiče na mene. Znamo da smo snažni, remi protiv favorita za titulu samo nam to potvrđuje. Skudeto? Prioritet je povratak u Ligu šampiona, a za ostalo ćemo videti. Svaki igrač ima snove i ciljeve, kako lične, tako i timske. Želim da pomognem timu više i zbog toga radim svaki dan. Ako želiš da postaneš top igrač, moraš da neutrališeš svoje mane. Da li je utakmica protiv Intera moja najbolja? Mogu još bolje - istakao je Vlahović za italijanski list "Gazzetta dello Sport".

Dodaje da ga trasfer priče ne zanimaju.

- Uvek sam fokusiran na Juventus i želeo sam da ostanem. Izolovao sam se od toga razmišljajući samo o terenu. Kada bismo slušali sve glasine, poludeli bismo. Hvala navijačima koji su uvek prisutni, lepo je znati da su na tvojoj strani i ja želim da im uzvratim najboljim igrama - zaključio je Vlahović.