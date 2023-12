BAHAR PRED NAPREDAK: Razočaran sam rezultatima i optimističan kada su u pitanju naredni izazovi

Trener Crvene zvezde Barak Bahar najavio je utakmicu 17. kola Superlige koju srpski šampion igra protv Napretka!

Crveno-beli će u Kruševcu gostovati u nedelju od 15.00 časova, a Izraelac je tom prilikom rekao:

- Nije lako u kontinuitetu igrati u gostima, pogotovo na terenima koji nisu u dobrom stanju, ali smo spremni, jer znamo koliko je utakmica protiv Napretka važna - rekao je Bahar.

Govorio je Bahar i o učešću u Ligi šampiona, ali i o tome da je fokus sada u potpunosti na prvenstvu.

- Razočaran sam rezultatima, ali sam zadovoljan igrom i optimističan kada su u pitanju naredni izazovi. Izgledali smo dobro u Bernu, kao tim, i svi koji su u igri, žele najbolje. No, sutra nas očekuje sasvim drugačija utakmica, tako da će biti promena u timu. Fokus je u potpunosti na prvenstvu, jer znamo da je to navijačima najvažnije. Igrači moraju da cene sebe i svoje kvalitete, te da budu zadovoljni načinom na koji su odigrali u Bernu. Nije to rezultat ispratio, ali smo na terenu izgledali dobro. Moramo da nastavimo tako kako bi i rezultati na kraju došli. U prošlom kolu smo u važnoj utakmici pobedili Vojvodinu, a sada je na nama da nastavimo sa trijumfima.

Kratak je bio Bahar oko toga kakva je atmosfera u svlačionici.

- Odlična.

Očekuje Bahar i pune tribine Zvezdinih navijača u Kruševcu.

- Siguran sam da ćemo imati veliku podršku u Kruševcu, jer su i navijači svesni koliko je ovo važna utakmica. Siguran sam da će doći i napraviti dobru atmosferu.

O jednoj stvari nije želeo da priča - o prelaznom roku.

- Ne želim da pričam o tome, jer jednostavno nije pravi trenutak. Fokus je na utakmici protiv Napretka - podvukao je Bahar.