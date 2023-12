Važna vest za sve navijače Srbije koji žele na EURO: Ovo je jedini način da nabavite karte

Fudbalska reprezentacija Srbije naći će se na Evropskom prvenstvu posle 24 godine, a u subotu popodne Orlovi su saznali i rivale u grupi C - Engleska, Danska i Slovenija!

Nema sumnje da će izabranici Dragana Stojkovića Piksija imati veliku podršku u Gelzenkirhenu (Engleska) i Minhenu (Slovenija, Danska). a nadamo se i u nokaut fazi.

Tim povodom i podsećamo šta je potrebno za sve navijače koji žele da uživo gledaju Srbiju i EP koje počinje 14. juna i traje do 14. jula:

1. Prodaja ulaznica obavljaće se isključivo preko sajta UEFA (link OVDE), što znači da FSS neće vršiti prodaju karata za EURO 2024.

2. Distribucija karata koje će biti isključivo u elektronskom formatu vršiće se preko aplikacije UEFA Tickets, koju će svaki nosilac ulaznice morati da instalira na svom telefonu.

3. Registracija i apliciranje za ulaznice na sajtu UEFA za navijače počinje 4. decembra i trajaće do 12. decembra 2023. godine u 14,00. I to je rok koji mora da se ispoštuje i ko u tom terminu ne aplicira – najverovatnije neće moći naknadno da nabavi ulaznice. U januaru 2024. godine UEFA šalje mejlove sa detaljima za plaćanje, nakon plaćanja, dobija se potvrda o plaćanju, a ulaznice će na UEFA Tickets aplikaciju biti distribuirane u maju/junu 2024. godine. QR kod na ulaznicama će se pojaviti oko 3 časa pred utakmicu.

4. Svaki kupac ulaznica biće obavešten putem e-pošte da preuzme aplikaciju UEFA Tickets i prihvati uslove i odredbe pre nego što pristupi svojim ulaznicama.

5. Apliciranje će biti moguće za sve utakmice na turniru, a preko jednog naloga moguće je aplicirati za najviše četiri ulaznice po utakmici.

Najjeftinije ulaznice za grupnu fazu koštaju 30 evra, a one najskuplje idu do 200 evra. Naravno, u zavisnosti od toga gde se nalaze sedišta, kreće se raspon cena ulaznica.

U osmini finala, ako do tamo uopšte i prođemo, ulaznice ćete moći da nabavite već od 50 evra po komadu, pa sve do 600 evra koliko su najskuplje. U četvrtfinalu one najjeftinije vrede 60 evra, u polufinalu 80, a za finale je potrebno da izdvojite minimalno 95 evra.