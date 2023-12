'TREBALO BI MU TRAJNO ZABRANITI DA SE BAVI SPORTOM' Čuveni kardiohirurg se oglasio zbog Gudelja: To je PROPUST lekara!

Jeziva situacija se desila u Španiji, gde je srpski fudbaler Dragiša Gudelj ponovo kolabirao na terenu.

U 28. minutu meča koji su igrali Melija i njegova Kordoba brat srpskog reprezentativca Nemanje Gudelja se srušio i doživeo srčani zastoj. Gudelju se ovo ne dešava prvi put, jer se u martu mesecu takođe srušio na terenu i tada mu je srce stalo na tri i po minuta i tada se izvukao i imao sreće, a nakon novog pada pitanje je da li će se ikada vratiti fudbalu.

Zbog toga smo pozvali dr. Miljka Ristića, specijalistu kardiohirurgije, da nam sa stručne strane objasni šta se zapravo dešava sa Gudeljom i koji je uzrok svega toga.

- Video sam šta se desilo u Španiji, nemili događaji na fudbalskom terenu su uglavnom ispraćeni, jer je fudbal planetarno popularni sport. Kao predsednik lekarske komisije FSS pratio sam obaveze fudbalera i redovno sam učestvovao na seminarima koje je dva puta godišnje organizovala UEFA i FIFA. U 90% slučajeva gde se igrač srušio na terenu jeste da tu nema kompetentnog kardiološkog pregleda lekara, tu mora da postoji adekvatan pregled specijaliste - počinje priču za Kurir lekar sa preko 15.000 operacija na otvorenom srcu.

Nažalost smrt usled srčanih zastoja na fudbalskom terenu je sve češća pojava, a najbolji srpski stručnjak u oblasti kardiohirurgije smatra da običan pregled nije dovoljan.

- Nije dovoljan običan EKG, to je traka od pola minuta koja prati rad srca. Postoje uređaji koji prate rad srca 24h, postoje čak i uređaji koji se nose sedam dana i tu nema nikakvih problema, čovek normlano funkcioniše dok ga nosi, a taj aparat prati sve, da li ima aritmija, da li ima dužih pauza između otkucaja srca itd. Nakon toga elektrofiziolog i treba da da svoje mišljenje i tek tada igrač može da igra, ne znači da će se tada isključiti mogućnost da igrač dobije srčanu manu, ali sigurno da će ovo biti mnogo sigurnija i bezbednija opcija - ističe bivši predsednik lekarske komisije FSS.

Pitanje koje se nameće posle dve identične situacije u kojima se našao Dragiša Gudelj jeste, kako je moguće da mu je dozvoljeno da se ponovo bavi fudbalom nakon srčanog zastoja od tri i po minuta. Ristić kaže da je verovatno u pitanju neadekvatan pregled i da srpskom fudbaleru posle ovoga treba trajno zabraniti bavljenje sportom.

- Ukoliko su i pitanju urođene srčane mane, one se manifestuju mnogo ranije,tako da mislim da to nije urođeno. Njemu bi trebalo trajno zabraniti da se bavi sportom, trebalo je to uraditi odmah nakon prvog događaja, očigledno je to propust lekara, trebalo je da nosi pomenuti uređaj i da nakon toga čitav konzilijum doktora i elektrofiziloga da svoje mišljenje - zaključio je član Evropske Akademije nauka.